FC Twente slikt nieuwe tegenvaller: 'Als dit de voorbode voor de rest van het seizoen is...'

FC Twente kent vooralsnog geen ideale voorbereiding op het nieuwe seizoen. Eerst ging er vanwege een ingestorte stellage een streep door de allereerste oefenwedstrijd tegen STEVO. Deze vrijdag kwam daar opnieuw een afgelasting bij, aangezien door de extreme regenval de tweede oefenwedstrijd tegen FC Nordsjælland letterlijk in het water viel. Dit alles tot grote teleurstelling van trainer Joseph Oosting.

De tweede wedstrijd ging nog wel van start, maar na een kwartier gingen zowel Oosting als zijn collega-trainer Jens Olsen het gesprek aan met de scheidsrechter. Vervolgens is besloten om niet meer verder te voetballen. “We namen al een risico door aan het tweede blok te beginnen, maar we moeten voorzichtig zijn. Hier viel niet meer te spelen en bovendien was de kans op blessures te groot”, begint de FC Twente-trainer in gesprek met De Twentsche Courant Tubantia.

Artikel gaat verder onder video

Het is opnieuw een vervelende tegenvaller in deze voorbereiding van FC Twente, waarin Oosting zijn ploeg moet klaarstomen voor de voorronde van de Champions League. “Eerst STEVO, nu dit. Als dit de voorbode voor de rest van het seizoen is, dan kunnen we onze borst natmaken”, verzucht de oefenmeester. “Maar daar ga ik natuurlijk niet vanuit”, voegt Oosting er snel aan toe.

Toch kan Oosting genoeg positieve punten halen uit het eerste oefenduel van deze vrijdag tegen de Deense ploeg. Het spel van ploeg A, met onder meer Lars Unnerstall, Robin Pröpper, Carel Eiting en Daan Rots, tegen de beoogde basisformatie van Nordsjælland stemde de oefenmeester tevreden. De ploeg van Oosting wist verdiend met 2-1 te winnen dankzij treffers van Mitchell van Bergen en Ricky van Wolfswinkel.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen stoort zich kapot en pakt Genee keihard aan: ‘Je hebt één hele nare en onbeschofte eigenschap!’

Johan Derksen uit zijn ongenoegen over een eigenschap van Wilfred Genee.