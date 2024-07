Zware regenval spelbreker: FC Twente ziet tweede oefenduel in het water vallen

FC Twente zou vrijdagmiddag twee oefenwedstrijden van negentig minuten afwerken tegen het Deense FC Nordsjælland, maar door de zware regenval was het veld van amateurvereniging Rood Zwart in Delden onbespeelbaar geworden. De eerste wedstrijd, die gewonnen werd met 2-1 door de ploeg van trainer Joseph Oosting, kon nog wel afgemaakt worden, maar door het tweede duel ging al vrij snel een streep. Ook FC Utrecht en Go Ahead Eagles zagen hun oefenwedstrijden vanwege het weer afgelast worden.

In het tweede duel zouden de reserves, met onder meer Bas Kuipers, Michel Vlap en Sem Steijn in de basis, bijna allemaal negentig minuten in actie zouden komen. Tijdens het eerste duel was de regen echter al heftig en dat werd gedurende tweede wedstrijd niet minder.

Artikel gaat verder onder video

Het duel op Sportpark De Scheetheuvel tussen de reserves van zowel Nordsjælland als FC Twente begon nog wel vrij open in de eerste tien minuten, maar na ongeveer twintig minuten spelen ging de scheidsrechter in conclaaf met zowel FC Twente-trainer Joseph Oosting als FC Nordsjælland-trainer Jens Olsen. Na het overleg is besloten dat het veld te onbespeelbaar was, waarna er een streep werd gezet door het oefenduel. Op dat moment stond het nog 0-0.

De eerste wedstrijden tussen beide ploegen werd door de Enschedeërs met 2-1 gewonnen. Na iets minder dan dertig minuten spelen kwamen de Tukkers op voorsprong door een doelpunt van Mitchell van Bergen. Een kwartier na rust maakte spits Ricky van Wolfswinkel er 2-0 van. Vlak voor tijd scoorden de Denen via voormalig FC Groningen-speler Oliver Antman de aansluitingstreffer. Dit was tevens de eindstand.

Ook streep door andere oefenwedstrijden

Niet alleen bij FC Twente is de regen de spelbreker, ook bij FC Utrecht en Go Ahead Eagles ondervindt men hinder van de zware regenval. FC Utrecht zou vrijdagmiddag in actie komen tegen Sint Truiden, maar het veld in Garderen is onbespeelbaar geworden. In plaats hiervan reist de club weer terug naar Utrecht om in Overvecht een extra training te houden.

Voor Go Ahead Eagles stond er vrijdag een oefenwedstrijd op het programma tegen Royale Union Saint-Gilloise. Bij dit duel duel gooit de hevige regenval ook roet in het eten, waardoor de Deventenaren genoodzaakt waren om het duel af te gelasten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen heeft vrede met einde Vandaag Inside: 'Ik kan het missen als kiespijn'

Johan Derksen is er niet rouwig om als Vandaag Inside, zodra het huidige contract met Talpa afloopt, van de buis zal verdwijnen.