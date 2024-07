FC Twente in voorbereiding op Champions League-voorronde niet langs oude club van Arnold Bruggink

FC Twente heeft opnieuw een oefenwedstrijd in voorbereiding op het nieuwe seizoen niet weten te winnen. In het Oostenrijkse Leogang hield 2. Bundesliga-club Hannover 96, ooit de werkgever van technisch directeur Arnold Bruggink, de Tukkers op een 3-3 gelijkspel.

Trainer Joseph Oosting is druk doende om zijn FC Twente klaar te stomen voor de voorrondes van de Champions League. Komende maandag hoort de nummer drie van het voorbije Eredivisieseizoen wie de tegenstander zal zijn in de derde voorronde van het miljardenbal: Rangers FC, Slavia Praag, Red Bull Salzburg of LOSC Lille.

Tegen Hannover speelde Twente vier keer een halfuur en kwam het na twintig minuten op een verdiende 0-1 voorsprong. Michel Vlap was het eindstation van een prima aanval over links en maakte zo zijn eerste goal van de voorbereiding. In het tweede bedrijf herpakten de Duitsers zich echter. Via Nicolo Tresoldi en Sei Muroya boog Hannover de achterstand om in een 2-1 voorsprong. De achttienjarige Harrie Kuster maakte vlak voor het einde van het tweede bedrijf echter op fraaie wijze gelijk: 2-2.

In de twee keer dertig minuten die daarop volgden moesten de toeschouwers lang wachten op een volgende treffer. Die viel uiteindelijk ruim tien minuten voor tijd van het vierde bedrijf. Zomeraanwinst Sayfallah Ltaief, die overkwam van FC Basel, werd over links weggestuurd en tekende voor de 2-3. Dat bleek echter niet de eindstand: vlak voor het verscheiden van de markt liet de ingevallen keeper Przemysław Tyton zich verrassen bij een vrije trap van Brooklyn Ezeh.

Door het gelijkspel blijft FC Twente deze voorbereiding voorlopig steken op pas één zege. Eerder werd het Deense FC Nordsjaelland met 2-1 verslagen, terwijl zowel het Schotse Motherwell als het Belgische STVV de ploeg van Oosting op een 2-2 gelijkspel wisten te houden. Komende woensdag speelt Twente de laatste oefenwedstrijd voorafgaand aan de Europese voorrondes. In het Duitse Marl is Schalke 04 dan de tegenstander, de wedstrijd begint om 18.30 uur.

