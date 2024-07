‘Feyenoord en Atlético akkoord over transfersom Hancko, overstap laat op zich wachten’

Feyenoord en Atlético Madrid zijn het eens over de transfersom van , zo melden verschillende Spaanse media. Lang bestond er een verschil tussen vraag en aanbod, maar inmiddels zouden de clubs het eens zijn geworden over het bedrag. Toch zullen de Madrilenen eerst moeten verkopen voor de overstap rond kan komen.

De overgang van Hancko naar Madrid zal nog even op zich laten wachten. Atlético zal namelijk eerst afscheid moeten nemen van Stefan Savic voordat de Slowaakse verdediger kan worden ingelijfd. Mundo Deportivo weet namelijk dat er na het vertrek van Gabriel Paulista, Mario Hermoso en Çaglar Söyüncü nog minstens één andere verdediger moet vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

Pas zodra Savic, die nog een contract heeft tot medio 2025, is vertrokken uit het Cívitas Metropolitano zal de transfer van Hancko van de grond komen. Naar verluidt ontvangt Feyenoord in dat geval een bedrag van 27 miljoen euro, dat met bonussen nog met drie miljoen euro kan oplopen.

Zodra de transfer definitief is, komt er een einde aan twee seizoenen van Hancko bij Feyenoord. De verdediger kwam in de zomer van 2022 over van Sparta Praag en groeide uit tot absolute sterkhouder bij Feyenoord. In 93 wedstrijden voor de club kwam hij elf keer tot scoren en fungeerde hij ook acht keer als aangever.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Voormalig PSV-publiekslieveling duikt op in shirt van Feyenoord

Een opvallende verschijning in de live-uitzending van de EK-talkshow van Broederliefde.