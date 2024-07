Feyenoord heeft beet en maakt komst Jeyland Mitchell wereldkundig

Feyenoord heeft de komst van bevestigd. De negentienjarige centrale verdediger komt over van het Costa Ricaanse LD Alajuense. Naar verluidt kost hij de Rotterdammers een bedrag van 2,5 miljoen euro.

Met Mitchell heeft Feyenoord alweer de zesde aanwinst van de zomer vastgelegd. Eerder wisten de Rotterdammers al Anis Hadj-Moussa, Gijs Smal Chris-Kévid Nadje, Devin Haen en Julián Carranza te contracteren. De verdediger heeft een contract voor vijf seizoenen, tot medio 2029 getekend in Rotterdam.

“Voor een jonge voetballer uit Costa Rica zoals ik is het natuurlijk een droom dat een indrukwekkende club als Feyenoord me wil hebben”, geeft Mitchell aan op de clubwebsite van de Rotterdammers. “Het is heel snel gegaan, van Alajuelense naar het nationale team en nu de stap naar Europa. Maar ik ben er nog niet, het begint nu pas. Ik wil bij Feyenoord slagen, de harten van het publiek veroveren en grote wedstrijden spelen in De Kuip. Dus moet ik elke dag opnieuw hongerig zijn en alles willen geven om nog beter te worden als voetballer. Daar heb ik heel veel zin in.”

Mitchell maakte begin dit kalenderjaar zijn debuut voor de nationale ploeg van Costa Rica in het met 2-0 gewonnen oefenduel met El Salvador. In totaal kwam hij al in zeven interlands binnen de lijnen, waaronder drie keer als basisspeler in de Copa América, waar Costa Rica in de groepsfase werd uitgeschakeld.

Jeyland Mitchell to Feyenoord: COMPLETED 🩻 pic.twitter.com/iKGQICoLuj — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 8, 2024

