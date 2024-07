Feyenoord krijgt zijn zin: 'We beloven de naam niet meer te gebruiken'

De naam 'Feyenoord City' is verleden tijd, zo schrijft het Algemeen Dagblad. In het gebied aan de Nieuwe Maas zou het nieuwe stadion van Feyenoord komen, maar door dat project is een streep gezet.

Om die reden was de naam Feyenoord City niet meer passend bij de stadswijk. De voetbalclub sommeerde om de naam te veranderen en daar is gehoor aan gegeven. De wijk heet nu Rotterdams Tij, meldt het AD.

Bij het stedenbouwkundig project Feyenoord City zou de bouw van een nieuwe Kuip gepaard gaan met de bouw van een nieuwe stadswijk met ruim 4750 woningen. De bouw van de eerste delen begint dit jaar al, maar het hele project zal zeker tien jaar duren.

Het nieuwe stadion zou het hart vormen van de gebiedsonwikkeling, maar door het financiële plaatje komt dat stadion er niet. Vanwege de inbreuk op het merkrecht wilde Feyenoord niet dat de naam van de club verbonden zou blijven aan het project.

Bestuurder Rob de Jong van Stigam, het consortium dat het gebied ontwikkelt, begreep die wens wel. “Nu het een ontwikkeling zonder stadion wordt, vonden we het zelf ook wel tijd voor een andere naam.” Toch kan hij niet garanderen dat de naam Feyenoord City na al die jaren uit het hoofd van de Rotterdammers verdwijnt.

“Die Rotterdammers gaan er zelf over hoe ze het gebied gaan noemen, of dat nou deze naam is, de oude, of een bijnaam die we nog niet kennen. Geeft helemaal niks. Wij gaan de naam Rotterdams Tij gebruiken en we beloven Feyenoord dat we de clubnaam niet meer gebruiken”, belooft De Jong.

