Arteta: 'Ik heb hem gezien bij Feyenoord en ben onder de indruk'

Mikel Arteta Is onder de indruk van Arne Slot. De trainers van Arsenal en Liverpool komen elkaar woensdagnacht tegen rondom de oefenwedstrijd in Philadelphia tussen beide clubs. Arteta spreekt van een ‘mooie test’ en deelt complimenten uit aan zijn Nederlandse collega.

Voor Arsenal is het de derde oefenwedstrijd in de Verenigde Staten, na duels met Bournemouth (Carson, Californië) en Manchester United (Inglewood, Californië. “Deze wedstrijd is weer in een andere stad, dat is even acclimatiseren, net als de andere weersomstandigheden. En we spelen tegen een trainer van wie ik de speelstijl erg kan waarderen. Het wordt dus heel zwaar”, zegt Arteta op een persmoment.

De Spanjaard weidt vervolgens uit over Slot, die hij in actie heeft gezien bij ‘zijn vorige teams’, waaronder Feyenoord. “Ik ken hem niet persoonlijk, maar ik heb zijn vorige teams gezien. Ik ben onder de indruk van hem als persoon en zijn voorkomen. Ik heb veel goeds gehoord van de spelers en dat zijn waarschijnlijk de beste personen om het aan te vragen.” Vermoedelijk doelt Arteta op Reiss Nelson, die een seizoen bij Feyenoord samenwerkte met Slot. Daarnaast speelde Jurriën Timber als Ajacied tegen het Feyenoord van Slot.

“Ik vind het heel indrukwekkend hoe hij zijn team laat voetballen, met een herkenbare stijl en veel kwaliteit. Het wordt een mooie wedstrijd”, voorspelt Arteta tot slot. De wedstrijd begint woensdagnacht om 01.30 uur in stadion Lincoln Financial Field in Philadelphia.

