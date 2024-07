Feyenoord woedend: club ontving in twee jaar nog geen cent vanuit uitgaande transfer

Feyenoord is woedend op de Portugese club Boavista, dat weet De Telegraaf maandagavond te melden. De Rotterdammers hebben in twee jaar tijd nog altijd geen cent ontvangen na de transfer van Róbert Bozeník, die in 2023 verkaste bij Feyenoord. Daarvoor werd de spits verhuurd aan dezelfde club.

De Slowaakse spits staat op het punt om verkocht te worden aan Hellas Verona, waardoor de transfersoap rondom de international alsmaar groter wordt. De Telegraaf weet dat Feyenoord de afkoopsom al eerder heeft verlaagd naar een bedrag van ongeveer één miljoen euro, maar dat is exemplarisch voor de talloze misstanden in het Europese voetbal.

Artikel gaat verder onder video

Uit onderzoek van de krant, dat in de openbare documenten van FIFA Knowlegde Management Portal dook, blijkt dat Boavista al dertig transferbans aan de broek heeft hangen. Zo kwam de Portugese club bijvoorbeeld geen betalingsverplichtingen na, of werd er voor spelers – zoals Bozenik – helemaal niet betaald.

Feyenoord gaat een juridisch gevecht aan tegen Boavista en doet dat niet alleen. De club wil concrete hulp van de FIFA, maar doet ook een beroep op de VVSC, de vereniging van contractspelers. De VVCS stoort zich al jaren aan clubs die jarenlang misbruik maken van regelementen.

