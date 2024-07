Feyenoord-sterkhouder ontkracht geruchten: ‘Er was interesse, maar geen concreet contact’

Lazio heeft zich nog niet serieus gemeld bij Feyenoord voor , zo weet de buitenspeler annex aanvallende middenvelder. De spelmaker, die afgelopen zomer overkwam van OGC Nice, wordt al sinds eind mei gelinkt aan de Italianen.

“Er was wat interesse, maar er is concreet geen contact opgenomen met Dennis te Kloese”, laat Stengs zich optekenen door Voetbal International. “Ik heb daar dus ook nog niet serieus over na hoeven denken. Het is helemaal niet aan de orde, dus ik ben daar heel open in.”

Artikel gaat verder onder video

De linkspoot geeft aan helemaal niet bezig te zijn met een vertrek uit Rotterdam. “Ik ben heel blij met wat ik hier heb bij een mooie club als Feyenoord. En verder hoef ik er niet mee bezig te zijn, zolang ik niets hoor van mijn zaakwaarnemer en Dennis te Kloese. Alles moet ook echt helemaal kloppen, want ik heb het nu gewoon heel goed en dat besef ik me goed.”

Feyenoord pikte Stengs afgelopen zomer voor een bedrag van zes miljoen euro op bij het Franse Nice. In Rotterdam kende de spelmaker een uitstekend seizoen. In 43 duels in alle competities kwam hij acht keer tot scoren en wist hij achttien assists te leveren.

