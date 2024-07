'Feyenoord wil kwaliteitsspeler huren vanwege meerdere blessures op één positie'

Feyenoord hoopt de selectie deze zomer op huurbasis te versterken met een 'kwaliteitslinksback', zo weet 1908.nl. In de personen van en beschikt de kersverse hoofdtrainer Brian Priske over twee kandidaten voor de positie links achterin die door blessures voorlopig niet inzetbaar zullen zijn.

Hartman raakte eind maart zwaar geblesseerd aan zijn knie in het thuisduel met FC Utrecht. De 22-jarige back moest daardoor een streep zetten door de rest van het seizoen én het Europees Kampioenschap met het Nederlands elftal. Hartman wordt pas 'rond de jaarwisseling' weer op het trainingsveld verwacht, schrijft 1908, en komt dus mogelijk pas in 2025 weer in actie voor de Stadionclub.

Artikel gaat verder onder video

Bovendien kampt Smal, die deze zomer transfervrij werd overgenomen van FC Twente, met een kuitblessure die eveneens 'nog wel even kan duren'. Met Marcos López heeft Priske daardoor momenteel maar één ervaren linksback tot zijn beschikking, al zou de Peruaan deze zomer nog kunnen vertrekken, speculeert de site.

Omdat Priske in dat scenario zou moeten uitwijken naar jeugdspeler Jan Plug of de van een verhuur aan Sassuolo teruggekeerde Marcus Pedersen - feitelijk een rechtsback - zou Feyenoord inmiddels op zijn naar een extra linksback. Intern zou zijn geconcludeerd dat er een kwaliteitsspeler op huurbasis zou moeten worden ingelijfd.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Yankuba Minteh stelt Feyenoord-supporters teleur met pijnlijke opmerking

Yankuba Minteh heeft supporters van Feyenoord teleurgesteld met een opmerking over de stad Rotterdam.