Feyenoord winkelt in Italië en haalt middenvelder: ‘Hij zal spoedig overkomen richting Rotterdam’

Feyenoord werkt aan de komst van Gabriele Parlanti, zo weet 1908.nl zondagavond te melden. De middenvelder van het Italiaanse Triestina kan naar verluidt ‘spoedig overkomen richting Rotterdam’. De stadionclub heeft al concrete toenadering gezocht.

Feyenoord heeft volgens 1908.nl al een aanbieding gedaan op de twintigjarige rechtspoot, die nog tot medio 2027 onder contract staat bij de Serie C-club. Het ligt in de lijn der verwachting dat Parlanti deze zomer nog zijn handtekening zet onder een contract in De Kuip.

Een saillant detail is dat de Rotterdammers Parlanti in eerste instantie niet halen voor Feyenoord 1. Indien de transfer doorgaat, verhuurt Feyenoord de middenvelder aan alliantieclub FC Dordrecht. Hierdoor zou de Italiaan vlieguren kunnen maken in de Keuken Kampioen Divisie, net zoals Shiloh ’t Zand en Antef Tsoungui afgelopen jaar deden.

