Ajax ontvangt serieuze concurrentie in strijd om handtekening van Wout Weghorst

AS Roma heeft interesse in spits , weet het Italiaanse Tuttosport te melden. De ploeg van trainer Daniele De Rossi zou in de zoektocht naar een vervanger voor Romelu Lukaku zijn uitgekomen bij de Nederlander, die tijdens het EK uitstekende indruk weet achter te laten, en mengen zich daarmee in de strijd tussen Ajax en FC Twente om de spits.

Naar verluidt verlangt Burnley een transfersom van maar liefst tien miljoen euro voor de 31-jarige Weghorst. Een bedrag dat voor FC Twente bij lange na niet op te hoesten is, maar ook voor Ajax vooralsnog een flink probleem is. De Amsterdammers zullen eerst flink moeten verkopen, alvorens ze toe kunnen slaan op de transfermarkt. Ajax-watcher Mike Verweij kwam eerder met het schokkende nieuws dat de recordkampioen er financieel allerminst florissant opstaat.

Artikel gaat verder onder video

Overigens zal ook AS Roma eerst moeten verkopen voordat het in actie kan komen in de strijd om Weghorst. Spits Tammy Abraham, die in 2021 overkwam van Chelsea, staat hiervoor op de nominatie. De Engelse spits mag zich heugen op de interesse van AC Milan en Juventus.

Weghorst zelf heeft de focus vooralsnog alleen op het Europees kampioenschap liggen. “Daarna ben ik ervan overtuigd dat er iets heel moois komt”, vertelde de spits eerder over de geruchten die rondgaan. Woensdagavond wacht voor de boomlange spits met Oranje de ontmoeting met Engeland in de halve finale van het EK.

