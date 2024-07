Verontrustende berichten over 'Vitesse-redder' Guus Franke: 'Hij vervalste bankafschriften'

Follow the Money en Omroep Gelderland hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar het verleden van Guus Franke, de man die het noodlijdende Vitesse van de ondergang poogt te redden, en ontdekken daarbij een aantal dubieuze zaken. Zo blijkt de ondernemer onder meer voor de rechter te hebben gestaan vanwege het vervalsen van bankafschriften waarmee zijn vriendin een hypotheek wilde aanvragen.

Vitesse heeft tot komende vrijdag de tijd om bij de licentiecommissie van de KNVB aan te tonen over voldoende financiële middelen te beschikken om het komend seizoen uit te kunnen spelen. Franke zou de benodigde miljoenen willen investeren, en daarbij ook de nieuwe eigenaar van de club moeten worden. De voetbalbond wil de ondernemer echter volledig doorlichten voordat het groen licht geeft voor de overname, een proces dat maanden in beslag kan gaan nemen. Franke dreigde daarop helemaal af te haken.

Bovengenoemde media doken in het verleden van Franke en diepen een aantal verontrustende zaken op. Zo gingen een aantal bedrijven van Franke in het verleden failliet en blijkt de ondernemer het niet altijd even nauw te nemen met betalingsverplichtingen. Zo is Axiom, de in Zwitserland gevestigde investeringsmaatschappij van Franke, voor de rechter gedaagd door de voormalige eigenaren van intermediar FixedToday, dat in 2022 door Axiom werd overgenomen. Franke leende daarbij een bedrag van twee miljoen euro, leest het, maar zou nu weigeren dat terug te betalen.

Vervalste afschriften

In 2014 deed hypotheekverstrekker Obvion aangifte tegen zowel Franke als zijn vriendin, nadat laatstgenoemde een hypotheek op een woning in Vleuten had aangevraagd op basis van een bankafschrift waarop te zien was dat zij 6200 euro bruto per maand verdiende bij Reldair, een ander bedrijf van Franke - dat in 2017 failliet ging. In werkelijkheid verdiende de vrouw 'slechts' 4000 euro bruto. "Op 26 juni 2014 nam Franke als directeur van Reldair contact op met Obvion en zei dat hij een ‘grove fout’ had gemaakt. Zonder medeweten van zijn vriendin had hij bankafschriften aangepast met de bedoeling om ‘interne awareness’ te creëren bij zijn boekhouder, omdat de betalingen niet altijd goed zouden gaan. Het hof noemde dit argument ‘ongeloofwaardig’", leest het.

Reactie Franke

Tegenover FTM en Omroep Gelderland bezweert Franke dat hij 'niet te kwader trouw' heeft gehandeld inzake de hypotheek van zijn vriendin, al noemt hij de zaak wel 'oerstom en totaal mijn fout'. Over de lening die hij weigert terug te betalen meldt de ondernemer: "In het algemeen geldt dat je afspraken maakt bij de aankoop van bedrijven. Wanneer deze afspraken niet nagekomen worden en er onregelmatigheden plaatsvinden, kan het zijn dat je niet aan alle verplichtingen wilt voldoen." Verder toont Franke zich vooral geïrriteerd over de vele vragen die hij krijgt over zijn vermogenspositie en die van zijn bedrijf: "Het blijkt maar weer dat wanneer je je kop boven het maaiveld uitsteekt, je per definitie te maken krijgt met jaloezie. Bovendien kun je als ondernemer nooit iedereen te vriend houden en maak je ook weleens fouten", aldus Franke.

