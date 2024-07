De Haan: 'Als buitenstaander kan ik niet beoordelen of dat bij Feyenoord speelt. Als het zo is, heeft Priske een probleem'

In een nieuw 3-4-3-systeem werd Feyenoord zondagavond van het kastje naar de muur gespeeld door Benfica (5-0). Met name in de eerste helft was de ploeg van trainer Brian Priske kansloos: bij rust stond het al 4-0. Foppe de Haan weet dat een zware taak kan zijn om een nieuw systeem te implementeren bij een elftal, al denkt hij dat er momenteel vooral ‘accenten’ worden verschoven bij Feyenoord.

“Soms gaat het razendsnel, zoals ik bij Heerenveen heb meegemaakt. Maar bij Ajax Cape Town had ik er ooit een half jaar voor nodig. Op een andere manier gaan voetballen kan een heel moeizaam proces zijn. Dat moet je niet onderschatten”, legt De Haan uit in gesprek met het Algemeen Dagblad. Het is vooral belangrijk om ‘spelers mee te krijgen in je verhaal’, weet hij. “Dat is de voornaamste uitdaging voor een trainer. Zodra bepalende spelers 'op slot' blijven, niet bereid zijn om te veranderen, heb je als trainer een probleem. Hoe dit bij Feyenoord is, is voor mij als buitenstaander niet te beoordelen.”

Hoewel Feyenoord onder Arne Slot op papier 4-3-3 speelde, vond De Haan de formatie soms ook lijken op 3-4-3. “Ik heb Feyenoord vorig seizoen live tegen Heerenveen aan het werk gezien en toen liet Arne Slot zijn elftal feitelijk ook al in een 3-4-3 formatie spelen, met Geertruida als naar voor geschoven pion. Dus het is nu ook weer geen aardverschuiving die nu gaande is in Rotterdam. Als je goed kijkt, gaat het slechts om accenten.”

Het opvolgen van een succesvolle trainer is nooit gemakkelijk, zegt de oud-trainer van onder meer sc Heerenveen. ‘Kalm blijven’ is de remedie voor een coach, denkt hij. “Ofwel: gewoon rustig analyseren wat fout ging tegen Benfica en daar lering uit trekken. En, dat vooral ook, de goede dingen benoemen aan je spelers. Die waren er namelijk ook. In die zin kan zo'n grote nederlaag ook een positieve werking hebben. Iedereen weet nu dat het beter moet, Priske voorop. Best kans dat je zondag tegen PSV, ook nog zoekend naar zijn vorm, opeens een uitstekend Feyenoord ziet.”

