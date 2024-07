Foppe de Haan nog niet onder de indruk van drie kwartfinalisten op het EK

FCUpdate-analist Foppe de Haan blikt vooruit op de kwartfinales van het Europees Kampioenschap in Duitsland. De Friese oud-trainer toont zich onder de indruk van Spanje, dat onder aanvoering van twee jonge buitenspelers bij vlagen weer het ouderwetse tiki-taka-voetbal laat zien. Daarnaast noemt De Haan , de aanvoerder van Zwitserland, als een van de spelers waar hij tot dusverre het meest van genoten heeft tijdens het toernooi.

Spanje - Duitsland

Op vrijdag 5 juli trappen Spanje en gastland Duitsland de kwartfinales af. Om 18.00 uur staan de twee landen tegenover elkaar in de thuishaven van VfB Stuttgart. De Haan heeft hoge verwachtingen van het duel: "Dat is een mooie. Die Duitsers vind ik niet fantastisch spelen. Maar de Spanjaarden, die spelen weer het tiki-taka-voetbal, dat doen ze soms fantastisch met die twee buitenspelers, Lamine Yamal en Nico Williams. Ik ben heel benieuwd hoe de Duitsers daarop anticiperen." De Spanjaarden, Europees kampioen in 1964, 2008 en 2012, waren in de achtste finale met 4-1 te sterk voor Georgië. "Ze maken nu vier goals", zegt De Haan, "maar ik ben wel benieuwd hoe ze met het fysieke van de Duitsers omgaan." De sleutel zou weleens het uitschakelen van Toni Kroos kunnen blijken, verwacht de oud-trainer: "Dat is in alle opzichten de aanvoerder. Als ze hem uit de wedstrijd kunnen spelen, dan hebben ze een goede kans."

Portugal - Frankrijk

Drie uur na de eerste kwartfinale nemen Portugal en Frankrijk het in het Volksparkstadion in Hamburg tegen elkaar op. De Portugezen rekenden in de achtste finale met moeite af met Slovenië, dat pas na strafschoppen werd bedwongen. De Fransen hadden op hun beurt aan één doelpunt genoeg om af te rekenen met België. De Haan toont zich niet bijster onder de indruk van beide ploegen: "Ik vind Portugal tegenvallen. Daar had ik een hogere pet van op, want daar zitten goede voetballers in. Maar ik vond ze niet als een team functioneren. En voor Frankrijk geldt eigenlijk hetzelfde. Op papier denk je: ‘Wat een ploeg’, maar in de praktijk is het: ‘Kom op mannen, dit kan beter’." De onderlinge kwartfinale levert naar de verwachting van De Haan wel een boeiend schouwspel op: "Dit kan nooit een saaie wedstrijd worden, maar ik ben benieuwd wie de bovenhand krijgt. Ik denk dat de Fransen beter zijn", besluit De Haan.

Engeland - Zwitserland

Op zaterdag 6 juli staan de andere twee kwartfinales op het programma. Om 18.00 uur bijten Engeland en Zwitserland het spits af in Düsseldorf. De Zwitsers zijn wellicht een van de grootste verrassingen van het toernooi tot dusverre. De ploeg van bondscoach Murat Yakin bleef ongeslagen in de poule met Duitsland en rekende in de achtste finales af met regerend kampioen Italië, dat met 2-0 werd verslagen. "Zwitserland vond ik goed spelen, vooral die Granit Xhaka van Leverkusen vind ik een absolute kanjer", zegt De Haan. "Dominant in alles, hij regelt dingen en is altijd aanspeelbaar. Maar er zitten wel meer spelers in die ploeg in die aardig kunnen ballen." De Fries denkt dan ook zeker niet dat de Zwitsers kansloos zijn tegen het Engeland van Gareth Soutghate, dat ondanks het bereiken van de laatste acht vooralsnog weinig indruk maakt. "Ik denk dat die Engelsen het hartstikkene moeilijke zullen krijgen. Die hebben absoluut nog niet overtuigd. Wel een mooie goal van Jude Bellingham, die omhaal, maar het loopt niet over", refereert De Haan aan de goal waarmee de sterspeler van Real Madrid in de achtste finales tegen Slowakije in de dying seconds een verlenging afdwong, waarin Harry Kane de beslissende 2-1 binnenkopte. "Ik denk dat de Zwitsers de meeste kans hebben", voorspelt De Haan dan ook.

De vooruitblik van Foppe de Haan op de kwartfinale tussen Nederland en Turkije, die zaterdagavond om 21.00 uur in Berlijn wordt gespeeld, lees je in dit artikel.

