Fortuna Sittard op eigen veld onderuit, blessurezorgen voor Danny Buijs

Fortuna Sittard heeft donderdagmiddag een oefenwedstrijd tegen het Duitse Borussia Mönchengladbach met 1-3 verloren. Kersvers aanwinst maakte zijn eerste minuten namens zijn nieuwe werkgever, maar trainer Danny Buijs houdt blessurezorgen om twee spelers over aan het duel.

Fortuna verloste doelman Branderhorst deze week uit zijn uitzichtloze situatie bij FC Utrecht, waar hij een jaar geleden tekende in de hoop eerste keeper te worden maar genoegen moest nemen met een rol op het tweede plan toen Vasilios Barkas plotseling tóch terugkeerde bij de Domstedelingen. Utrecht liet de oud-speler van N.E.C. daarom op huurbasis naar Sittard vertrekken, waar Branderhorst de strijd aan moet gaan met Luuk Koopmans om een basisplaats te bemachtigen.

Brandershorst hield in de eerste helft, waarin Fortuna aardig partij bood aan de nummer veertien van de Bundesliga van het voorbije seizoen, maar dat gold eveneens voor zijn collega aan de overkant, waardoor beide ploegen met een 0-0 ruststand de kleedkamers opzochten. Fortuna-verdediger Rodrigo Guth haalde het rustsignaal overigens niet: halverwege het eerste bedrijf moest hij zich geblesseerd laten vervangen door Syb van Ottele. Branderhorst bleef in de rust achter in de kleedkamer, Buijs gaf Koopmans eveneens 45 minuten om zich te laten zien.

In het tweede bedrijf barstte de wedstrijd alsnog open. Kort na rust zette Shio Fukuda de bezoekers op een 0-1 voorsprong, maar daar kon Gladbach niet lang van genieten. Zomeraanwinst Makan Aïko bracht Fortuna razendsnel weer langszij, maar doordrukken zat er niet in voor de Limburgers. De Duitsers kregen namelijk twee strafschoppen, waaruit achtereenvolgens Grant-Leon Ranos en Christoph Kramer de eindstand op 1-3 bepaalden. Domper voor Fortuna was dat ook Aïko vlak voor tijd geblesseerd naar de kant moest.

