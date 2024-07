Fragment uit minuut 21 bij Benfica – Feyenoord gaat rond: fans zien 'grof schandaal'

Feyenoord ging zondagavond met de billen bloot tijdens de oefenwedstrijd tegen Benfica. De Rotterdammers werden van het kastje naar de muur gespeeld en keken na achttien minuten tegen een 4-0 achterstand aan. Kort ná de vierde treffer lieten oud-Feyenoorder Fredrik Aursnes en zijn ploeggenoten fraai combinatiespel zien.

Vrijwel alles ging verkeerd voor Feyenoord in de openingsfase van de vriendschappelijke wedstrijd tegen Benfica. Hoewel de storm na de 4-0 ging liggen, bleef de Portugese club zeer goed voetbal spelen. Aursnes, die in 2021/22 furore maakte in Rotterdam en een transfer verdiende naar Benfica, stond aan de basis van het weergaloze voetbal.

Artikel gaat verder onder video

Op een fragment dat rondgaat op X is te zien dat de formatie van Brian Priske tureluurs wordt gespeeld door de tegenstander. Benfica speelt vanuit de achterste linie fraai onder de druk van Feyenoord uit. De Rotterdammers komen iedere keer te laat.

Fans van Feyenoord schrikken van het fragment en zien dat de club ‘compleet wordt weggetikt’. Daarnaast zien de Rotterdammers oud-speler Aursnes een uitstekende indruk achterlaten. De Noor werd voor een bedrag van dertien miljoen euro verkocht aan Benfica, en dit is volgens de supporters véél te weinig.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wat gebeurt er als PSV – Feyenoord in een gelijkspel eindigt?

Mocht er geen winnaar komen na negentig minuten in de Johan Cruijff Schaal, wat gebeurt er dan?