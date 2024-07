Farioli omschrijft ochtendritueel: ‘Een goede motivatie voor ik naar werk ga’

Francesco Farioli maakt erg lange dagen in Amsterdam als trainer van Ajax. Volgens de keuzeheer is het niet waar dat hij in zijn kantoor slaapt, maar met de locatie van zijn hotel scheelt het niet heel veel. Doordat hij zo dicht bij de Johan Cruijff ArenA woont, heeft hij een motiverend ochtendritueel bedacht.

In gesprek met AT5 wordt Farioli geconfronteerd met de geruchten dat hij een bed in zijn kantoor zou hebben staan, aangezien hij zo veel op de club is. “Nee, we hebben geen bed in ons kantoor”, reageert de trainer lachend. “Ik heb alleen een hele goede bank staan”, voegt hij met een knipoog toe. “De dagen zijn lang op de club, maar momenteel slaap ik in een hotel dicht bij het trainingscomplex.”

Artikel gaat verder onder video

Het feit dat zijn hotel op zo’n vijf minuten lopen van de club staat, geeft de Italiaan nog meer motivatie, zo onthult hij. “Het is erg fijn om elke ochtend wakker te worden en de Johan Cruijff ArenA te zien. Dat is een goede motivatie voor ik naar werk ga.” De oefenmeester onthult vervolgens ook hoe zijn ochtendritueel eruitziet. “Eén espresso en oogcontact met de Johan Cruijff ArenA”, zegt hij lachend.

Ook het afgelopen seizoen, dat voor Ajax dramatisch verliep, geldt voor Farioli en zijn ploeg als motivatie. “Er zijn wat littekens van afgelopen seizoen. Die moeten we houden, want dat is onze dagelijkse motivatie om te weten dat er dingen moeten veranderen. Het belangrijkste is om deze reis aan te gaan met veel bescheidenheid en met duidelijkheid wat we willen doen en wat we moeten doen. Stap voor stap en wedstrijd voor wedstrijd vooruitgang boeken”, besluit hij.

