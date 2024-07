Frankrijk geeft Didier Deschamps duidelijkheid na uiterst teleurstellend EK

Didier Deschamps blijft aan als bondscoach van Frankrijk. De bondscoach, die veel kritiek krijgt en laf en verdedigend voetbal wordt verweten, krijgt vertrouwen van de Franse voetbalbond. Deschamps is al twaalf jaar bondscoach van Les Bleus en aan dat dienstverband komt voorlopig geen einde.

Philippe Diallo, bondsvoorzitter van de Franse voetbalbond, heeft tegenover L'Equipe duidelijkheid gegeven over de toekomst van Deschamps: "Hij blijft zijn missie voortzetten. Ik zie geen reden om zijn positie in twijfel te trekken", stelt Diallo. De resultaten uit het verleden spreken voor hem en de doelstellingen zijn behaald", legt de bestuurder uit. Het zijn opvallende woorden, zo snel na de nederlaag van Frankrijk tegen Spanje. De Franse voetbalbond neemt niet uitgebreid de tijd om het EK te evalueren, maar geeft direct een krachtig signaal af.

"We zullen de komende dagen samen bespreken om dieper te analyseren wat we tijdens deze halve finale misten en waardoor we verder hadden kunnen komen", vervolgt Diallo. De positie van Deschamps zal tijdens deze evaluatie echter niet ter discussie worden gesteld. "Didier zal zijn missie voortzetten, onze relatie is nog altijd perfect. We moeten verder op deze koers blijven varen. We voelen ons een grote eenheid. Natuurlijk heerst er teleurstelling, maar we hebben wél de halve finale bereikt", benadrukt Diallo.

In Frankrijk wordt er al langdurig geschreeuwd om een vertrek van Deschamps. Dinsdagavond, na de nederlaag tegen Spanje, was dat in de Alianz Arena opnieuw het geval. De kritiek is niet mals en er wordt massaal geroepen om een naam: Zindedine Zidane. De oud-trainer van Real Madrid gaat voorlopig echter niet komen. Op het WK 2026 zal, als het aan de Franse voetbalbond ligt, Deschamps aan het roer staan.