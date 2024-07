Franse selectie reageert eensgezind op uitslag parlementsverkiezingen

De eerste uitslagen van de Franse parlementsverkiezingen zorgen voor opgeluchte reacties bij de nationale ploeg van Frankrijk. Meerdere spelers laten op sociale media weten blij te zijn met het resultaat van de tweede en beslissende ronde van de parlementsverkiezingen.

Een linkse alliantie (Nouveau Front Populaire) lijkt verrassenderwijs de grootste te worden, met 172 tot 192 zetels in de Assemblée. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar met de verkiezingsoverwinning wordt wel de opmars gestuit van Rassemblement National (RN), de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen. Die partij werd in de eerste ronde, een week geleden, nog de grootste partij met 33 procent van de stemmen.

Artikel gaat verder onder video

Volgens de exitpoll is RN echter als derde geëindigd, met 132 tot 152 zetels; het middenblok van president Emmanuel Macron lijkt tweede te worden met 150 tot 170 zetels. "De overwinning van het volk 🙏🏾🇫🇷", schrijft Aurélien Tchouaméni op X. Jules Koundé schrijft dat 'de opluchting even groot is als de zorgen waren in de afgelopen weken'. "De opluchting is immens. Felicitaties aan alle Fransen die zich hebben gemobiliseerd zodat dit prachtige land, Frankrijk, niet door extreemrechts wordt geregeerd 🙏🏾🇫🇷."

Marcus Thuram plaatst een statement op Instagram. “Felicitaties aan iedereen die heeft gereageerd op het gevaar dat boven ons prachtige land zweeft. Lang leve de diversiteit, lang leve de Republiek, lang leve Frankrijk. Het gevecht gaat door.” Ousmane Dembélé deelt op zijn Instagram Stories eerst een foto waarop hij lacht, gevolgd door een afbeelding waarop de uitslag van de exitpoll te zien is. Frankrijk speelt dinsdagavond de halve finale van het EK tegen Spanje.