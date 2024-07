Geen paniek bij Feyenoord na ontmanteling: ‘Hoort bij voetbal’

Feyenoord oogde zondagavond erg zwak in de oefenwedstrijd tegen Benfica. De Rotterdammers keken na achttien minuten al tegen een achterstand van 4-0 aan, wat vlak voor tijd nog opliep tot 5-0. Toch maakt zich nog geen zorgen voor het komende seizoen.

“Dit hoort bij voetbal”, stelt Paixão na afloop van het oefenduel in Lissabon, geciteerd door Voetbal International. “In de eerste helft waren we erg slaperig, maar we hebben nieuwe spelers en moeten nog op elkaar ingespeeld raken. We weten dat Benfica een heel sterk team heeft, dus het is aan ons om hard te werken, omdat ons nog veel te wachten staat.”

Woensdag heeft Feyenoord nog een oefenduel met AS Monaco op het speelschema staan, terwijl zondag de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV in Eindhoven aan de beurt is. “We moeten hard werken, bij elkaar blijven en deze nederlaag vergeten. Natuurlijk moeten we wat dingen veranderen, maar de sfeer is goed en we zullen ons best doen tegen PSV”, blijft de Braziliaan strijdlustig.

