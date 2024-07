Gelredome-eigenaar komt met plan om Vitesse te redden: 'Achtervang voor als Franke afhaakt'

Michael van de Kuit, de eigenaar van het Gelredome, heeft zich bij Vitesse gemeld met een eventueel reddingsplan voor het voortbestaan van de club. Althans, zo meldt De Telegraaf. De beoogde nieuwe eigenaar van Vitesse, Guus Franke, heeft gedreigd met afhaken in het geval dat de KNVB niet op korte termijn goedkeuring zou geven aan het overnemen van de aandelen.

In het geval dat Franke dus ook daadwerkelijk zou gaan afhaken, heeft de club nog het plan van Van de Kuit. Het plan zou een tussenoplossing zijn om te voorkomen dat de Gelderse club ook serieus ophoudt met bestaan. “Het is een achtervang voor als Franke afhaakt, waarmee de continuïteit op korte termijn gewaarborgd is”, zo vertelde Van de Kuit aan De Telegraaf.

Op uiterlijk 22 juli krijgt Vitesse te horen of het beroep tegen het intrekken van de licentie succes heeft gehad. “Onderdeel van Van der Kuits plan is het kwijtschelden en terugbetalen van alle fee’s die Vitesse de afgelopen periode heeft betaald aan de bezoldigde commissarissen, directieleden en de herstructureringsdekundige Hanneke De Koninck”, zo schrijft de krant.

“Met deze honoraria is in totaal al bijna 1 miljoen euro gemoeid. En dat bij een club die zo in financiële nood is. Ook de bonus van 75.000 euro die algemeen directeur Edwin Reijntjes zou ontvangen bij een geslaagde aandelenoverdracht moet dan van tafel”, aldus Van de Kuit.

