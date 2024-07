Go Ahead Eagles ziet enkele dagen voor Europees treffen opnieuw sterkhouder vertrekken

Go Ahead Eagles raakt enkele dagen voor de Europese ontmoeting met het Noorse SK Brann nog een sterkhouder kwijt. Willem Willumsson verruilt de Deventenaren voor het Engelse Birmingham City. Voor Go Ahead Eagles is het daarmee flink kassa, aangezien de League One-club een bedrag van vier miljoen euro plus bonussen gaat betalen voor de IJslander, aldus De Telegraaf. Kowet zelf doet geen uitspraken over de transfersom.

Willumsson is niet de eerste steunpilaar die de deur achter zich dicht trekt bij de Deventenaren. Eerder raakte de ploeg aanvoerder Bas Kuipers en middenvelder Philippe Rommens kwijt. Daarnaast zag het trainer René Hake een fraaie overstap maken naar Manchester United, waar hij de assistent wordt van Erik ten Hag.

Birmingham City speelt komend seizoen in de League One, maar heeft grote ambities om weer snel terug te keren in het Championship. De IJslander Willumsson wordt daarbij als belangrijke kracht gezien om daarbij te helpen. Vandaar dat de Engelse club bereid is om zo diep in de buidel te tasten met een transfersom van vier miljoen euro.

Mocht de 25-jarige aanvallende middenvelder, die ook als rechtsbuiten en centrale middenvelder uit de voeten kan, loopt door de overstap naar Birmingham City een weerzien met zijn broertje Brynjolfur Willumsson mis. Zijn jongere broer maakte eerder deze transferwindow de overstap het Noorse Kristiansund naar FC Groningen.

