‘Greenwood bereikt akkoord met nieuwe werkgever en vertrekt definitief bij Manchester United’

vertrekt deze zomer bij Manchester United. De 22-jarige aanvaller heeft volgens The Athletic een principeakkoord bereikt met Olympique Marseille. Eerder al bereikten de clubs een akkoord over de overgang van Greenwood, die naar verluidt tot medio 2029 gaat tekenen bij de Franse grootmacht.

Lange tijd was Greenwood een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Manchester United, maar hij werd verbannen bij de Engelse club omdat hij werd beschuldigd van mishandeling en verkrachting. In januari 2022 werd de aanvaller gearresteerd op verdenking van poging tot verkrachting en mishandeling van zijn vriendin Harriet Robson. Inmiddels zijn de aanklachten tegen hem echter komen te vervallen - omdat Robson zich terugtrok als getuige - en wordt hij niet langer vervolgd voor deze misdrijven. Toch speelde hij sindsdien geen minuut meer voor Manchester United.

Afgelopen seizoen kreeg Greenwood de kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen en werd hij verhuurd aan Getafe, waar hij een prima indruk achterliet. Bij de Spaanse club was de Engelsman in 36 officiële wedstrijden goed voor tien doelpunten en zes assists. Dat leverde de jongeling interesse op van diverse clubs, maar uiteindelijk trekt Olympique Marseille aan het langste eind.

De Franse topclub betaalt naar verluidt zo'n dertig miljoen euro vast voor Greenwood en een bonus van zo'n vier miljoen euro. Bovendien heeft Manchester United een fors doorverkooppercentage weten te bedingen. Het is niet bekend hoe hoog deze is, maar eerder boden clubs als Lazio een percentage van liefst vijftig procent aan. De geboden transfersom lag echter wel lager.

