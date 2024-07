Onrust bij Franse ploeg, Griezmann reageert geïrriteerd: 'Bah, bedankt!'

is op zijn zachtst gezegd ‘not amused’ over de beelden die de Franse zender RMC Sport deelde op social media. Het medium plaatste op X een video waarop de ploeg van bondscoach Didier Deschamps penalty's afwerkt.

Frankrijk trainde de penalty's terwijl de training ter voorbereiding op de halve finale tegen Spanje nog toegankelijk was voor de pers. Daarom kon RMC Sport de beelden ook maken, en vervolgens ook op social media publiceren. De Franse aanvaller is echter van mening dat deze beelden niet hadden mogen lekken. “Bah, super!”, begint hij zijn post op X. “Bedankt voor de info!”

Artikel gaat verder onder video

De Franse ploeg wist de halve finale overigens te bereiken door Portugal in de kwartfinale uit te schakelen na strafschoppen. Terwijl de Portugese aanvaller João Félix zijn strafschop miste, waren de Fransen wel klinisch vanaf elf meter. Ousmane Dembélé, Youssouf Fofana, Jules Koundé, Bradley Barcola en Theo Hernández schoten allemaal raak vanaf de strafschopstip.

Op de beelden van RMC Sport is te zien hoe onder meer Youssouf Fofana zijn strafschop oefent. De middenvelder van AS Monaco maakte er echter geen probleem van. “'Ik veranderde van hoek, omdat ik de camera's zag. Het bleek het juiste om te doen, want een half uur later zag ik het overal op internet”, lachte hij. 'Als een keeper deze video gebruikt voor een penaltyserie, is dat alleen maar goed.”

Bah super ! Merci pour l'info ! — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) July 6, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: volledige programma, uitslagen en alle standen

Hier vind je de standen in alle groepen van het EK 2024.