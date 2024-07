Franke heeft alle vertrouwen in goede afloop: ‘Zetten onze kimono volledig open’

Guus Franke heeft vertrouwen in een goede afloop bij Vitesse. Volgens de beoogde nieuwe eigenaar zijn alle problemen inmiddels opgelost en zou er voor de beroepscommissie geen reden moeten zijn om het beroep tegen licentieverlies af te wijzen.

Twee weken geleden werd de proflicentie van Vitesse afgenomen wegens alle schulden, het ontbreken van een bankrekening en het gebrek aan een betrouwbare accountant. Die issues zijn allemaal verleden tijd, zo geeft Franke aan in gesprek met Omroep Gelderland. “Dat is allemaal opgelost”, geeft hij aan. Waar de licentie van Vitesse dinsdag officieel is afgenomen, gaat de zakenman er niet vanuit dat er direct een beslissing valt. “Ik veracht wat later in de week.”

Franke kijkt er niet van op wat de KNVB allemaal van hem wil weten voor hij de Arnhemmers mag overnemen. “De KNVB vraagt het complete plaatje. Er moeten tientallen documenten aangemaakt worden. Ze willen weten wie ik ben, wat voor zaken ik doe. Waar komt het geld vandaan? Maar wij zeggen altijd, we zetten onze kimono volledig open. Er is niets te verbergen. En we zijn dit ook gewoon gewend vanuit andere overnames”, legt hij uit. Wel ziet hij dat er gezien het begin van de competitie weinig tijd is om de overname te voltooien, maar daar maakt hij zich niet druk om. “Alles is keurig in orde. We zitten vol in de drukte, er is nergens anders ruimte voor. Maar ik werk met profs en we doen dit vaker.”

Zich druk maken doet Franke naar eigen zeggen sowieso niet zo vaak. “Ik voel me kalm en ben ook niet zo snel nerveus te krijgen. Hoe groter de druk, hoe rustiger ik word. Als de overname wordt afgewezen? Ik ben niet iemand van een 'nee.' Dan kijk ik hoe we er alsnog een 'ja' van maken”, is hij stellig. Mocht er sprake van zijn dat Vitesse van de beroepscommissie slecht nieuws krijgt, heeft de club ook nog de mogelijkheid naar de burgerrechter te stappen.

Franke schrok wel van alle aandacht die hij nu ineens krijgt. “Die is er nu volop. Daar heb ik niet zo goed over nagedacht. Mijn ouders lezen nu overal mijn naam. Ze vroegen al: 'Wat ben je toch allemaal aan het doen?'. Maar dan denk ik aan die duizenden supporters van Vitesse die er zo achter stonden. Bij deze stad hoort een club en daarom ben ik ook doorgegaan.” Hij doet ook nog een oproep aan andere bedrijven. “Natuurlijk kijk ook ik wel naar wat dit commercieel kan gaan doen. Circle8 gaat op het shirt komen. Maar het zou mooi zijn als ook andere grote partijen nu durven terug te komen. Ja, dan denk ik inderdaad aan een energiebedrijf als Nuon die Vitesse jarenlang heeft gesponsord. Kom maar op. Laten we samen zorgen voor stabiliteit en deze club weer gezond maken.”

