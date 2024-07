Hake dolenthousiast over nieuw avontuur: 'Het kan mij niet snel genoeg gaan'

Het is zo goed als zeker dat René Hake bij Manchester United de rechterhand wordt van trainer Erik ten Hag. Volgens de Go Ahead Eagles-trainer is het wachten tot de laatste details zijn afgerond, waarna hij de overstap naar de andere kant van de Noordzee kan gaan maken.

Bij de uitreiking van de Rinus Michels Award geeft de oefenmeester toe dat hij al vele felicitaties heeft mogen ontvangen. “Maar die zijn nog niet helemaal terecht”, erkent hij voor de camera van ESPN. “Het ligt in het vooruitschiet, maar het is nog niet officieel rond. Dat is uiteindelijk aan de club die mij gaat aanstellen.”

Hake zegt dat het nog wachten is tot alles formeel is afgerond. “Dat betekent voor mijzelf, maar ook tussen Manchester United en Go Ahead Eagles moet alles op een nette manier afgerond worden. Dat moet uiteindelijk allemaal goedgekeurd en afgewikkeld worden. Je weet dat er allemaal juridische zaken moet worden nagekeken. Je moet gewoon geduld hebben, maar het kan mij niet snel genoeg gaan."

Dat Manchester United bij Hake terecht is gekomen komt vooral door Ten Hag. De Nederlander werkte in het verleden bij FC Twente samen met de oefenmeester van Go Ahead Eagles. “Erik belde mij met de vraag of ik ervoor open stond. Ik denk niet dat ik uit hoef te leggen dat ik niet heel lang over na moest denken om daar ja tegen te zeggen. Het is een mooie stap voor mij en een geweldige uitdaging. Het is geweldig om ervaring op te doen in de grootste competitie van de wereld", aldus Hake.

Naast Hake is het ook de bedoeling dat Ruud van Nistelrooij assistent-trainer wordt van Ten Hag bij Manchester United. De voormalig trainer van PSV was eerder al actief als speler voor The Red Devils. Hake greep overigens naast de Rinus Michels Award. Die prijs werd in de wacht gesleept door PSV-trainer Peter Bosz.

