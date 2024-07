Peter Bosz voegt trofee toe aan prijzenkast en voorkomt 'hattrick' Arne Slot

Peter Bosz heeft de Rinus Michels Award gewonnen voor de beste Eredivisie-trainer van het afgelopen seizoen. Met PSV won de coach het landskampioenschap.

Andere kandidaten voor deze prijs waren Joseph Oosting (FC Twente), Rogier Meijer (NEC), René Hake (Go Ahead Eagles) en Arne Slot (Feyenoord). Oosting werd met FC Twente derde in de Eredivisie, terwijl Meijer en Hake op de play-offplekken voor Europees voetbal eindigden. Zij werden respectievelijk zesde en negende, waarbij Hake met Go Ahead de play-offs ook daadwerkelijk wist te winnen na een finale tegen FC Utrecht.

De andere kandidaat, Slot, is ondertussen naar Liverpool vertrokken en had bij winst een mooie trilogie kunnen completeren. De coach uit Bergentheim won namelijk de laatste twee seizoenen de Rinus Michels Award en had dus een 'hattrick' aan prijzen kunnen binnenslepen. Met Feyenoord eindigde de coach op de tweede plek.

Bosz heeft de prijs overigens al eens gewonnen. In dienst van Ajax loodste hij de Amsterdammers naar de Europa League-finale in 2017, waarna hij een extra pluim voor zijn werk ontving. 2018 was het laatste jaar waarin een coach van PSV de prijs in ontvangst mocht nemen, Phillip Cocu had toen de eer.

