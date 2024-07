Hake trots op fraaie transfer naar Manchester United: ‘Een geweldige kans voor mij’

René Hake zal snel gepresenteerd worden als assistent-trainer van Erik ten Hag bij Manchester United. Woensdagavond nam de oefenmeester na de 3-0 overwinning in de oefenwedstrijd tegen Telstar afscheid bij Go Ahead Eagles. Hake zelf is maar wat trots op zijn toptransfer.

“Het gevoel dat ik heb, is moeilijk te omschrijven, maar dit is natuurlijk een geweldige kans voor mij”, begint Hake in gesprek met Voetbal International. “Werken in de grootste competitie van de wereld, bij een van de grootste clubs van de wereld. Het is ook een prachtige beloning voor mezelf. Dat ik vanuit Go Ahead Eagles naar de top van de wereld kan, is uniek.”

Hake is Ten Hag in ieder geval dankbaar voor de kans die hem geboden wordt. “Maar het gaat er niet om dat we elkaar goed kennen. We moeten gewoon goed werk afleveren. Erik heeft een rol voor mij in gedachten, dat hebben we doorgesproken. Zoals in iedere staf worden alle taken verdeeld onder de assistenten”, vertelt hij.

De oefenmeester kan niet wachten om naar Engeland te vliegen en aan de slag te gaan als assistent-trainer bij Manchester United. “Natuurlijk kriebelt het, maar het wordt ook een kwestie van snel wennen. Dit wordt geen vakantie. Het zal keihard werken worden, zorgen dat er beter gepresteerd wordt”, erkent Hake.

Ook Van Nistelrooij moet assistent Ten Hag worden

Naast Hake is het ook de bedoeling dat Ruud van Nistelrooij snel gepresenteerd wordt als assistent-trainer van Ten Hag bij Manchester United. De voormalig trainer van PSV was eerder al actief als speler voor The Red Devils. Destijds wist Van the Man zich te ontpoppen tot een echte clublegende. De voormalig topspits was in 219 wedstrijden voor Manchester United goed voor 150 doelpunten en 30 assists.

