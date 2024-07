Hans Kraay junior in shock tijdens Oranje – Roemenië: ‘Nét een oud wijf! Als ik de bondscoach was…’

Hans Kraay junior zag dat Radu Drăgușin van Roemenië zich kinderlijk eenvoudig liet verrassen door Cody Gakpo bij de 0-2 van het Nederlands elftal. De centrale verdediger was te lichtzinnig op de achterlijn, waardoor Gakpo de bal kon voorgeven op Donyell Malen, die de score verdubbelde.

De actie van Gakpo wordt onder de loep genomen in de nabeschouwing van ESPN. “Dit is ook wel een beetje ‘als een drol verdedigen’ van onze vriend Drăgușin”, zegt Jan Joost van Gangelen. Kraay junior haalt vervolgens uit. “Als ik toch bondcoach was en dan dit zou zien… Drăgușin van Tottenham Hotspur”, begint de analist.

“Hij kan goed verdedigen, maar dit is verdedigen als een oud wijf. Deze jongen kost 25 miljoen euro… nou, in geen 25 jaar dat ik er zo eentje om me heen laat lopen!”, gaat de oud-voetballer verder. Donyell Malen zorgde in de slotfase zelfs nog voor de 0-3, waardoor het Nederlands elftal doorgaat naar de kwartfinale van het EK.

