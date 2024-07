Harry Kane: 'Een fantastische speler, maar ik weet niet of hij in de basis staat bij Nederland'

heeft zin in de wedstrijd tussen Nederland en Engeland van woensdagavond. De spits van Engeland bereidt zich voor op een krachtmeting met ‘de beste spelers ter wereld’ en doelt dan met name op de verdediging van Oranje.

Op de voorbeschouwende persconferentie van dinsdagavond wordt Kane gevraagd naar Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt, twee spelers die hij goed kent. Van Dijk is de aanvoerder en een onbetwiste basisspeler bij Oranje, terwijl De Ligt nog geen minuut heeft gespeeld op dit EK. In de Premier League speelde Kane als spits van Tottenham Hotspur vaak tegen het Liverpool van Van Dijk; momenteel is hij bij Bayern München ploeggenoot van De Ligt.

Artikel gaat verder onder video

Aanwezige journalisten wilden van Kane weten tegen wie hij morgen liever speelt. “Met Matthijs speel ik samen bij Bayern München. Hij is een fantastische speler. Ik weet niet of hij morgen een basisplaats heeft, maar we hebben op de trainingen vaak duels uitgevochten en dat zal morgen niet anders zijn. Ik heb ook veel duels uitgevochten met Virgil door de jaren heen. Soms won hij ze, soms won ik. Wie er ook staat, het is een zware tegenstander.”

“Mijn voorbereiding is erop gericht om ze zoveel mogelijk in de problemen te brengen, maar dat zullen ze omgekeerd ook bij mij proberen”, weet Kane, die tot dusver tweemaal scoorde op het EK. “Ik houd ervan om tegen de beste spelers ter wereld te spelen. Daar speel je deze wedstrijden voor. Ik zie uit naar die uitdaging morgen.”

