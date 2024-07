Harry Vermeegen reageert woedend: 'Dit is een enorme fout en niet te geloven, jij hoort hier te zijn!

Harry Vermeegen vindt het onbegrijpelijk en schandalig dat koning Willem Alexander woensdagavond niet op de tribune zit bij de halve finale tussen Nederland en Engeland op het EK in Duitsland. De koning is momenteel op vakantie, maar Vermeegen is dat van mening dat hij het wegens zijn functie verplicht is om woensdagavond aanwezig te zijn in het Signal Iduna Park.

Vermeegen, voormalig televisiemaker en journalist, haalt in een video op Instagram uit naar de beslissing van koning Willem-Alexander: "Hij maakt weer een enorme fout. Nederland is bezig met de halve finale van het EK. Straks lopen er tachtigduizend Nederlanders in Dortmund. Iedereen is er vol van, maar onze koning niet", stelt Vermeegen, die duidelijk geïrriteerd is over het feit dat de koning niet aanwezig zal zijn in Dortmund, al hoewel dat nog niet is bevestigd: "Hij is nergens te bekennen, want hij is wéér op vakantie. Dit is toch niet te geloven?"

Artikel gaat verder onder video

De voormalig televisiemaker, bekend van programma's Pisa en Verona die hij samen met Henk Spaan maakte, vervolgt: "Elk land heeft zijn koning al op bezoek gehad. Nu komt de halve finale en koning Willem-Alexander is op vakantie. Nederland betaalt jou om gewoon dit soort dingen te doen", zegt Vermeegen stellig in de richting van de koning: "Je toont weer, voor de zoveelste keer, dat je geen verbinding hebt met het Nederlandse volk. Jij hoort hier te zijn. We moeten niet weer een halve gare staatssecretaris van sport afvaardigen, dat kan toch niet", zegt de voormalig journalist tot slot.

In de media is nog niet bevestigd dat koning Willem-Alexander de wedstrijd definitief laat schieten. Wat wel duidelijk is, is dat staatssecretaris Vincent Karremans (Sport) aanwezig zal zijn in het Signal Iduna Park om de wedstrijd bij te wonen. Dit was tijdens de kwartfinale van Nederland tegen Turkije ook het geval.