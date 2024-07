‘Heerenveen wil snel zakendoen met Feyenoord en hoopt oude bekende van Van Persie in te lijven’

SC Heerenveen hoopt deze zomer te kunnen huren van Feyenoord, meldt de Leeuwarder Courant. De komst van de talentvolle aanvaller staat los van een eventueel vertrek van smaakmaker . Vooralsnog heeft de ploeg van nieuwbakken trainer Robin van Persie nog geen voorstel ingediend bij de Rotterdamse club.

Sebaoui maakte afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie veel indruk bij FC Dordrecht en had een belangrijk aandeel in de goede prestaties van de Schapenkoppen op het tweede niveau. De 22-jarige Marokkaan was in 38 KKD-wedstrijden goed voor elf doelpunten en zeven assists.

Artikel gaat verder onder video

1908.nl weet te melden dat Van Persie en Sebaoui elkaar nog kennen van Feyenoord, ondanks dat de aanvaller na zijn komst snel werd verhuurd aan de Keuken Kampioen Divisie-club. De oefenmeester hoopt volgens het medium echter ‘persoonlijk op de komst van de Marokkaanse Belg’.

Naar verluidt zouden meerdere clubs interesse hebben om de Feyenoorder te huren, maar sc Heerenveen heeft tot nu toe ‘een van de beste plaatjes geschetst’ en daarmee de beste papieren om de aanvaller tijdelijk over te nemen. Sebaoui, die vorig jaar werd overgenomen van het Belgische Beerschot, heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2026.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen: 'Dit is te gek voor woorden. Wat voor indruk krijgt de wereld van ons land?'

Johan Derksen vraagt zich af: "Wat voor indruk krijgt de wereld van ons land, met dit soort beelden?"