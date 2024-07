'Heerenveen moet ernstig rekening houden met vertrek smaakmaker Sahraoui: bod uitgebracht, maar akkoord nog ver weg’

SC Heerenveen moet ernstig rekening met een vertrek van . Volgens de Leeuwarder Courant is OGC Nice concreet voor de Noorse buitenspeler en heeft het zelfs al een bod neergelegd bij de Friese club. Een akkoord is echter nog niet aanstaande.

OGC Nice is niet de enige Franse club die hengelt naar de diensten van Sahraoui, ook LOSC Lille zou al langere tijd interesse hebben in de absolute smaakmaker van de Friezen. Nice, de voormalig club van Ajax-trainer Francesco Farioli zou inmiddels een bod hebben neergelegd bij sc Heerenveen, maar dat zou bij lange na niet voldoende zijn voor de Friezen. Mede daarom is een akkoord tussen beide clubs nog ver weg.

De ploeg van nieuwbakken trainer Robin van Persie wil de hoofdprijs zien voor de Noorse smaakmaker, die nog een contract heeft tot medio 2027. Sahraoui kwam anderhalf jaar geleden voor zo'n 1,7 miljoen euro over van het Noorse Vålerenga. De Friezen hopen echter een veelvoud van dat bedrag te incasseren, mede om de financiële tekorten te dichten en te herinvesteren in de selectie.

De 23-jarige Noor was afgelopen seizoen een plaag voor menig Eredivisie-back en was goed voor acht doelpunten en acht assists in 32 Eredivisiewedstrijden. Eerder werd Sahraoui ook in verband gebracht met PSV, maar die interesse lijkt inmiddels verwaterd.

