Hendriks laat zich uit over opvolging Vandaag Inside: 'Voor jou is het misschien groot nieuws, maar...'

Hélène Hendriks maakte de voorbije jaren indruk als presentatrice van onder meer De Oranjewinter en De Oranjezomer en wordt regelmatig naar voren geschoven als ideale opvolger van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp, maar zelf ziet ze het niet zitten om op hun plek te gaan zitten bij Vandaag Inside. Dat vertelt Hendriks in de podcast de Communicado’s. Ze is een te groot liefhebber van sport om het hele jaar door op dezelfde plek te zitten.

Hendriks was in het voorbije jaar regelmatig als gast te zien in Vandaag Inside. Toen Genee, Derksen en Van der Gijp onlangs genoten van een paar weken vrijaf, presenteerde Hendriks het programma De Oranjezomer. Dat deed ze opnieuw met verve. Hendriks sluit niet uit dat de televisiekijker in de toekomst meer van haar te zien krijgt. “Kijk, het is heel simpel. We hebben De Oranjezomer en -winter. En ja, ik sluit niet uit dat er misschien ook eens een keer een lente of een herfst een week of misschien twee komt. Dat ligt er helemaal aan of de mannen van VI misschien eventjes een pauze nodig hebben of dat er iets aan de hand is”, zo wordt Hendriks geciteerd door de Mediacourant.

Artikel gaat verder onder video

Hendriks zou het niet gek vinden als Genee, Derksen en Van der Gijp besluiten er een tijdje uit te willen zijn. “Dat zou kunnen, want die maken natuurlijk enorm lange weken, maanden. Maar je moet het wel echt zien: als zij er niet zijn, dan neem ik het over.” Hendriks wijst bovendien op het feit dat ze eerder dit jaar haar handtekening heeft gezet onder een contract bij Ziggo Sport. Vanaf het nieuwe seizoen is al het Europese voetbal - Champions League, Europa League én Conference League - exclusief te zien bij Ziggo en de kabelexploitant heeft Hendriks gestrikt als één van de nieuwe gezichten.

Genee, Derksen en Van der Gijp, die volgend jaar uit hun contract lopen bij Talpa, opvolgen is dan ook geen optie voor Hendriks. “Nee, waarom zou ik dat?”, reageert ze stellig op de vraag van gastheer Victor Vlam of ze dat zou willen. John de Mol is daarvan al op de hoogte. “Ja, natuurlijk weet hij dat. En voor jou is het misschien groot nieuws, voor mij niet. Nee, want wat ik net zei: ik heb een driejarig contract getekend bij Ziggo en dat is echt heel veel voetbal. Dat is op dinsdag, woensdag en donderdag, dus dat zou al betekenen dat ik die drie dagen er al niet ben.” Hendriks haar hart ligt ‘nog steeds’ bij sportverslaggeving. “Ik zou het allerliefste zelfs de Olympische Spelen willen doen, grote toernooien. Maar goed, dan ben je afhankelijk natuurlijk ook van de rechten. Maar dit vind ik ook fantastisch.”

Vlam begrijpt toch niet helemaal waarom Hendriks zo stellig is over de eventuele opvolging van de heren van Vandaag Inside. “Je krijgt zoveel lof en waardering van bijna iedereen in de samenleving voor de programma’s die je maakt, de talkshows die je maakt. En toch zeg jij van: eigenlijk doe ik liever iets wat iets meer niche is misschien.” Volgens Hendriks ligt het net iets anders. “Mijn hart heeft altijd bij sport gelegen en ik vind het heel leuk dat ik nu die combinatie kan maken. Dat maakt het ook superuitdagend. Ik zou het heel erg vinden als ik geen sport meer zou doen”, zo klinkt het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jack van Gelder keert Hélène Hendriks de rug toe na minutenlange monoloog

Jack van Gelder besluit Hélène Hendriks de rug toe te keren na een flauwe opmerking.