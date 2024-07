Hierom wisselden Manchester City en AC Milan na rust van tenues in onderling oefenduel

Manchester City en AC Milan stonden in de nacht van zaterdag op zondag in New York tegenover elkaar in een oefenduel. Opmerkelijk aan die wedstrijd was dat beide ploegen na rust in een volledig ander tenue aantraden dan in het eerste bedrijf. Dat heeft alles te maken met een goed doel.

In de eerste helft van de wedstrijd in New York speelden Manchester City en AC Milan beiden in het thuistenue. De Engelsen in het lichtblauw en de Italianen in het rood met zwart. Toen de ploegen na de rust weer de kleedkamer uitkwamen, viel op dat beiden een compleet ander tenue aanhadden. City kwam in het nieuwe donkerrode derde shirt naar buiten, terwijl Milan het witte uittenue had aangetrokken.

Artikel gaat verder onder video

Deze tenuewissel is onderdeel van het goede doel City and Milan for Change. Dat is een initiatief van beide clubs in samenwerking met Puma waarbij de gedragen wedstrijdshirts worden geveild en de opbrengsten naar het goede doel gaan. Het project heeft als doel de jeugd in de regio van New York warm te maken voor het voetbal. Ook kregen de kinderen die meededen aan het Success Academy Charter Schools Soccer Program, waarbij trainers van beide clubs met kinderen aan de slag gingen, gratis kaartjes voor de wedstrijd. Manchester City heeft aangekondigd de opbrengsten uit de veiling te verdubbelen tot een bedrag van omgerekend 11.500 euro.

Op het veld was er genoeg te zien. Na twintig minuten zette Erling Haaland de Engelsen op voorsprong, maar na een half uur spelen draaide Milan het helemaal om. Lorenzo Colombo was in vijf minuten tweemaal trefzeker, waardoor de Italianen met een voorsprong de rust in gingen. Tien minuten in de tweede helft tekende James McAtee voor de gelijkmaker, maar ruim tien minuten voor het einde was het Marco Nasti die Milan de overwinning bezorgde.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vandaag Inside raakt gewenste gast van Johan Derksen kwijt

Johan Derksen heeft in zijn eerste column voor De Telegraaf onthuld dat Vandaag Inside een vaste gast is kwijtgeraakt.