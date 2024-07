Igor Paixão krijgt massaal één vraag: 'Ik zie het voorbijkomen, maar ik weet van niets'

krijgt op sociale media ontzettend veel vragen of hij Arne Slot achterna gaat naar Liverpool, zo heeft de aanvaller van Feyenoord eerlijk aangegeven in gesprek met het Braziliaanse GeGlobo. De linksbuiten van de Rotterdammers weet zelf in ieder geval niets van van een eventuele overstap naar de Engelse grootmacht.

"Ik zie het veel voorbijkomen op social media", zegt Paixão, als hij door het Braziliaanse medium wordt gevraagd naar een transfer naar Liverpool. "Veel mensen taggen me en vragen: ga je naar Liverpool? Ik weet van niets, ik wacht gewoon af", legt de nuchtere voetballer uit. Een transfer naar Liverpool lijkt overigens niet aan de orde te zijn, maar volgens 1908.nl is een vertrek van de buitenspeler in deze transferwindow niet uitgesloten. Van concrete interesse is er op dit moment geen sprake.

Supporters van Feyenoord proberen de vleugelaanvaller alvast duidelijk te maken dat hij zich komend seizoen in Rotterdam-Zuid moet doorontwikkelen onder de nieuwe coach Brian Priske: "De supporters willen niet dat ik Feyenoord verlaat, maar dat hangt niet van mij af. Samen met mijn zaakwaarnemers en de directie zullen we de beste weg vooruit bepalen", legt de 24-jarige voetballer uit.

Ondanks dat er mogelijk interesse zal komen voor Paixão, heeft de Braziliaan het goed naar zijn zin in De Kuip. Een van de hoogtepunten voor de aanvaller was vorig seizoen het spelen in de Champions League: "Ik kon daarmee een droom vervullen. Het was onwerkelijk voor mij en mijn gezin om daar aanwezig te zijn. We speelden tegen Celtic, Lazio en Atlético de Madrid. Het waren wedstrijden van hoog niveau. Laten we nu eens kijken in welke groep we dit jaar zullen belanden", besluit hij.

