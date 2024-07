Jack van Gelder deelt sneer uit naar voetballand dat zichzelf schromelijk overschat

Gareth Southgate kondigde dinsdagavond zijn afscheid aan als bondscoach van Engeland, twee dagen na de verloren EK-finale tegen Spanje (2-1). Jack van Gelder vindt dat de oefenmeester het qua prestaties prima heeft gedaan bij the Three Lions.

“Hij heeft twee keer de EK-finale gehaald, die hij dan weliswaar verliest van Italië en Spanje. Bij het WK 2018 haalde hij de laatste vier”, somt Van Gelder op in het televisieprogramma De Oranjezomer van SBS6. “Dus qua prestaties heeft hij het niet zo slecht gedaan.”

Volgens Van Gelder overschatten de Engelsen zichzelf als voetballand schromelijk. “Engeland is natuurlijk een groot land. Ze roepen: voetbal komt hier vandaan. Maar ze hebben één titel gehaald: de wereldtitel in 1966”, sneert de journalist.

“Die man heeft het helemaal niet zo slecht gedaan”, vervolgt Van Gelder over Southgate. “Maar het was moordendsaai, het was verschrikkelijk. Ze hebben tegen het Nederlands elftal goed gespeeld in de eerste helft, maar dat was te wijten aan Oranje en niet te danken aan Engeland. We kwamen een man tekort op het middenveld en dat werd uiteindelijk hersteld.” Engeland won in de kwartfinales van het EK met 1-2 van Oranje, door een laat doelpunt van Ollie Watkins.