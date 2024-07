Jack van Gelder: ‘Ik heb met medelijden naar hem gekeken op het EK, het is over’

Jack van Gelder heeft het afgelopen EK met medelijden gekeken naar . Dat zegt de journalist en televisiepersoonlijkheid woensdagavond in het televisieprogramma De Oranjezomer van SBS6.

Voor Modric en Kroatië liep het EK uit op een deceptie. De Kroaten pakten in een poule met Spanje, Italië en Albanië slechts twee punten en werden zo als nummer drie uitgeschakeld in de groepsfase. Presentatrice Hélène Hendriks vraagt Van Gelder hoe hij tijdens het EK heeft gekeken naar Modric, die in september 39 wordt. “Met medelijden. Het is gewoon over”, reageert Van Gelder.

“Kijk, dat je op een gegeven moment ouder wordt en dat dan je motoriek minder wordt, dat is niet zo erg. Maar als je de bal niet meer van A naar B krijgt, een van zijn voornaamste kenmerken, dan wordt het een beetje kwalijk. Het is dan jammer dat je mensen zo ziet terugvallen”, vervolgt Van Gelder. “Ik vond het jammer voor Modric. Ik vind het jammer als sterren net iets te lang doorgaan. Ik vind het wel mooi dat hij zijn carrière gaat beëindigen bij Real Madrid en op een chique manier uit de organisatie zal verdwijnen.”

Van Gelder zag een andere oudgediende wel uitblinken op het EK: Pepe. De 41-jarige centrumverdediger was een van de dragende krachten bij Portugal, dat uiteindelijk na strafschoppen strandde in de kwartfinales tegen Frankrijk. “Ik heb een waanzinnige bewondering voor Pepe. Die was vroeger bij Real Madrid alleen maar een ordinaire schopper, met Sergio Ramos naast zich. Op zijn 41ste werd hij er een aantal keer uitgelopen, maar revancheerde hij zichzelf weer en repareerde hij de boel weer. Daar heb ik enorm veel bewondering voor.”

Pepe’s ploeggenoot Cristiano Ronaldo is volgens Van Gelder ‘op’. “Die heeft in de zandbak (in Saudi-Arabië bij Al Nassr, red.) alleen maar frustratie gehad: bij elke wedstrijd riep het publiek om Messi. Dus hij is zeer gefrustreerd geraakt. En hij komt niet meer van de grond: iedere bal leek te hoog. Vroeger kon hij springen en blijven hangen in de lucht, maar dat kan hij nu niet meer. Op een gegeven moment ben je fysiek op.”

