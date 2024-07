Van Gelder weigert over Ajax te spreken: ‘Gaat helemaal nergens over’

Jack van Gelder is niet te spreken over het feit dat de oefenwedstrijd van Ajax tegen Al-Wasl aan bod is gekomen tijdens De Oranjezomer. Volgens de verslaggever is het onzin dat alleen de Amsterdammers eruit worden gelicht terwijl alle Nederlandse profclubs oefenduels spelen.

Op het einde van de aflevering van De Oranjezomer van donderdagavond werd er geschakeld naar Sam van Royen en Theo Janssen, die namens Ziggo Sport de voor- en nabeschouwing van het duel verzorgden. Wanneer er wordt teruggeschakeld naar de studio, spreekt Van Gelder zijn verbazing uit. “Wat een idioot onderwerp is dit”, geeft hij aan. Die reactie verrast presentatrice Hélène Hendriks, waarna ze om opheldering vraagt.

Artikel gaat verder onder video

“Het gaat helemaal nergens over. Alle Nederlandse profclubs spelen een wedstrijd en Ajax wordt uitgelicht. Waarom niet Utrecht?”, refereert hij aan de wedstrijd die de Domstedelingen donderdagmiddag speelden tegen Al-Rayyan. Hendriks geeft vervolgens aan dat het vooral was om aan Janssen te vragen hoe het met Vitesse staat. “Maar dan moet het daar alleen over gaan”, brengt Van Gelder er tegenin.

Overigens kon Janssen niet heel veel vertellen over de situatie bij Vitesse. Wel gaf hij aan dat de Arnhemmers vrijdag nog enkele documenten moeten aanleveren bij de beroepscommissie van de KNVB. Vervolgens verwacht de noodlijdende club op maandag meer duidelijkheid over het beroep tegen het verlies van de proflicentie.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp zet appartement te koop: opvallend lage vraagprijs, naakte vrouw hangt aan de muur

René van der Gijp heeft zijn appartement aan de boulevard van Scheveningen te koop gezet.