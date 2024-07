Jeroen Stekelenburg (NOS) krijgt kritiek van directe collega: 'Dit is helemaal niet zo, dit is onterecht!'

Dat verslaggever Jeroen Stekelenburg zondagochtend suggereerde dat geen goede relatie met de Nederlandse pers zou hebben, heeft voor verbazing gezorgd bij journalist Mike Verweij van De Telegraaf. De Ajax-watcher van de ochtendkrant is het niet eens met de opmerking die Stekelenburg maakte richting de aanvaller van het Nederlands elftal, zo Laat hij maandagochtend weten.

Stekelenburg, al jarenlang vaste Oranje-volger namens de NOS, vroeg zondagochtend aan Memphis of de aanvaller zich in de persruimte in het hol van de leeuw bevond, gezien zijn relatie met de Nederlandse media. Dat vond de spits van Oranje een rare vraag, aangezien hij in zijn ogen geen verkeerde relatie met de pers heeft. Verweij blikt in de podcast Kick Off van De Telegraaf terug op het incident en steunt Memphis hierin: "Dat was ook onterecht. Er werd gedaan alsof Memphis een hele moeizame relatie zou hebben met de Nederlandse pers, maar dat is helemaal niet zo", vindt Verweij

Artikel gaat verder onder video

Zie ook: Jeroen Stekelenburg ontvangt live op tv forse kritiek en pijnlijke bijnaam

De journalist vervolgt: "Hij doet zijn eigen ding. komt met haarbang, hele bijzondere kleding en, doet dingen die anderen niet zouden doen, maar is altijd heel correct naar de pers. Hij stopt altijd in de mixed-gone. neemt alle tijd en zat nu (persconferentie. red.) ook weer aan tafel. Je kunt van alles op hem aanmerken. vooral dat hij nog niet in al te beste vorm is, maar verder valt er niets op die jongen aan te merken", besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Satirische video van afgekeurd Oranjedoelpunt gaat viraal

Een satirische video van de goal van Xavi Simons tegen Frankrijk gaat viraal op sociale media.