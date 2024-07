Jeroen Stekelenburg tegen Ronald Koeman: 'Ik ga een rare vraag stellen, waarvan ik niet dacht hem ooit te stellen'

Ronald Koeman maakt zich niet druk na de verstoorde voorbereiding op de wedstrijd tussen Nederland en Engeland. Omdat de trein van Wolfsburg naar Dortmund niet reed door een stremming op het traject – er zou een vogel zijn aangereden – vertrok Oranje later dan gepland richting de speelstad.

De spelers zouden om 16.00 uur in de trein zitten, maar moesten uiteindelijk ’s avonds het vliegtuig nemen. Na aankomst in Dortmund staat Koeman verslaggever Jeroen Stekelenburg van de NOS te woord. Hij spreekt ondanks de gebeurtenissen van een ‘prima dag’.

Artikel gaat verder onder video

“We zijn op tijd hier. Het is een hele korte reis geweest. Uiteindelijk korter dan dat het zou zijn met de trein”, vertelt Koeman. “De spelers waren nog niet weg van het hotel. De spelers hebben twee of tweeënhalf uur kunnen rusten, wat ze anders in de trein hadden moeten doen. Dus uiteindelijk denk ik dat het zelfs beter is om op deze wijze hier in Dortmund aan te komen.”

Koeman krijgt daarna de vraag of de stoom uit zijn oren kwam. “Nee, totaal niet. Daar ben ik relaxed in. Ik weet dat we zeer capabele mensen hebben die direct schakelen. Het is anders als je daar zit en je moet daar wachten. De spelers hebben kunnen rusten in het hotel, dus het was geen enkel probleem. Dit zal niet van invloed zijn op de wedstrijd morgen."

Stekelenburg wil daarna weten wat er precies misging: "Ik ga een hele rare vraag stellen, waarvan ik niet dacht dat ik hem ooit zou stellen. Wat voor dier was het?” Koeman antwoordt: "Volgens mij was het een vogel. Wat ik begrepen heb, had iemand het over een vogel. Vreemd, maar helaas. Het is goed zo. Dit is overmacht en we kunnen er niks aan doen. Dit heeft totaal geen invloed op de wedstrijd tegen Engeland."

