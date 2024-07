Jeroen Zoet keert komend seizoen terug in de Eredivisie

keert terug in de Eredivisie, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op X. De voormalig doelman van PSV zal maandag bij AZ medisch gekeurd worden en moet daar de opvolger worden van de vertrokken Mathew Ryan. Volgens transferexpert Fabrizio Romano tekent hij daar een contract voor drie seizoenen.

Volgens Elfrink is er bijna niets meer dat de transfer van Zoet naar AZ in de weg kan zitten. Zondagavond zullen de laatste details van de transfer afgerond worden, waarna de sluitpost op maandag gekeurd zal worden in Alkmaar. Zaterdag kwam al naar buiten dat Zoet serieuze gesprekken voerde met AZ.

Met de overstap keert Zoet voor het eerst sinds 2020 terug in de Nederlandse competitie. Destijds verruilde hij PSV voor het Italiaanse Spezia, waar hij deze zomer uit zijn contract liep. Daarvoor speelde hij jaren in Eindhoven, waar hij ook in beeld was om tweede doelman te worden. In totaal speelde hij 260 wedstrijden voor PSV.

Jeroen Zoet wordt morgen gekeurd bij AZ. Gaat vrijwel zeker goedkomen allemaal als vanavond de laatste details afgewerkt worden. Voormalig PSV-doelman vertrekt ijs en weder dienende naar Alkmaar. — Rik Elfrink (@RikElfrink) July 14, 2024 🔴⚪️ AZ Alkmaar are set to sign Spezia goalkeeper Jeroen Zoet, just landed from Pisa in Amsterdam.



Three years contract, medical tomorrow. pic.twitter.com/nQuWYDVOiQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2024

