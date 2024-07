Derksen en Van der Gijp: ‘De truc van Ali B hebben wij 50 jaar succesvol toegepast’

Opvallende uitspraken vrijdagavond in Vandaag Inside van René van der Gijp en Johan Derksen over de verkrachtingszaak van Ali B.

De Rechtbank Haarlem veroordeelde Ali B vrijdag tot een gevangenisstraf van twee jaar. De rechter achtte de rapper schuldig aan een verkrachting in 2018 en een poging tot verkrachting in 2014. De zaak komt vrijdagavond ter sprake in Vandaag Inside, waar naast Van der Gijp en Derksen ook strafrechtadvocaat Job Knoester aanschuift als tafelgast.

Van der Gijp vraagt Knoester of een verkrachtingsdelict op enig moment strafrechtelijk verjaart. “Daar zou ik eerlijk gezegd naar moeten kijken. Maar volgens mij is het inmiddels zo dat voor dit soort misdrijven de verjaring niet meer geldt.” Dat laatste is overigens juist: misdrijven waarop een gevangenisstraf staat van 12 jaar of meer, waaronder verkrachting, verjaren niet, volgt uit artikel 70 lid 2 onder 1 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel gaat verder onder video

“Het is natuurlijk ook wel een beetje link soep, Job”, haakt Van der Gijp in. “Je kunt ook wel eens een avond of een nacht hebben met iemand dat jijzelf het best lekker vond, maar dat later, na vijf tot negen jaar, blijkt dat die andere inmiddels denkt: nou, ik weet het niet…” Dan grijpt presentator Wilfred Genee in: “Jij vraagt dit voor een vriend, toch? Voor de duidelijkheid.” Van der Gijp lachend: “Ik vraag dit voor mezelf. Hahahahahaha. Hoever kan dat teruggaan, Job? Jij zegt dat het niet verjaart. Hahahahaha!”

Dan doet Derksen zijn duit in het zakje: “René, wil jij hiermee ophouden? Want ik doe al geen oog dicht”, waarna Van der Gijp opnieuw in lachen uitbarst. De oud-aanvaller van onder meer PSV gaat verder: “Kijk, Ali B gaf die meiden echt het gevoel dat ze iets voor hem betekenden. Dat bleek achteraf totaal niet het geval. Die meiden komen daar op een gegeven moment achter…” Vervolgens valt Derksen in: “Dat is gewoon onze oude truc!”

“Dat is eigenlijk dezelfde truc die wij ook al vijftig jaar toegepast hebben”, vult Van der Gijp aan, waarna Derksen verdergaat: “En succesvol!” Vervolgens probeert Genee de meubelen te redden: “Jongens, jongens, jongens. Pas nou een beetje op.” Van der Gijp dendert echter door: “Dus die meiden komen er op een gegeven moment achter dat ze niks voor hem betekenden. Het ging maar om één ding: klaarkomen.”