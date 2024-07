Johan Derksen noemt 'hét grote probleem' van het Nederlands elftal en pleit voor opvallende wijziging

Johan Derksen denkt dat Ronald Koeman tegen Turkije moet vervangen. Die spits van Oranje speelde tegen Roemenië (3-0) niet zijn beste wedstrijd en De Snor denkt dat we momenteel meer hebben aan Wout Weghorst.

Tijdens Vandaag Inside Oranje krijgt Derksen de vraag of het Nederlands elftal Europees kampioen wordt. "Ik sluit het plotseling niet uit, dit is een uitstekende uitslag. Ik vind Oostenrijk een beter elftal dan Turkije. Wie er ook wint bij Zwitserland en Engeland, die kunnen we hebben: we wandelen zomaar door." De kwartfinale tegen Turkije staat aankomende zaterdag op de planning. Die wedstrijd begint om 21:00.

Ondanks de grote overwinning op Roemenië pleit Derksen voor een wisseling in de basisopstelling bij het Nederlands elftal. "Ik vind onze grote vriend Memphis het grote probleem worden. Memphis speelt nooit diep, laat zich nooit diep aanspelen. Hij is een aanspeelpunt, maar niet om te kaatsen. Hij staat altijd te draaien en te truccen. Iedere aanval houdt hij eigenlijk op. Hij neemt pedant de corners en de spelhervattingen, daar is niet één moment uit ontstaan." Vervolgens noemt de analist drie spelers die hij wel graag ziet spelen. "Bij spelers als Malen en Gakpo zie je dat ze wel diepte in hun spel hebben. Dan ziet het er plotseling heel anders uit. Als je nu die lange Weghorst opstelt, dan denk ik dat je daar meer profijt van hebt dan van Memphis in de huidige vorm."

René van der Gijp denkt dat de mindere prestatie van Depay ook door zijn directe tegenstanders kwam. "Vandaag staat hij natuurlijk tegen de voorstopper van Tottenham Hotspur (Dragusin, red.) en die andere, dat waren berensterke gasten. Wat hij natuurlijk wil doen, is tegen die gasten aanleunen. Dat waren net niet de twee gasten waar je dat tegen moet doen. En die Turk, die hele grote met die rastaharen, daar moet je dat ook niet tegen doen. Die is net zo sterk."

