Nagelsmann ziet daags na EK-finale nog een Duitse legende afzwaaien bij nationale ploeg

stopt als international van Duitsland. Daags na de finale van het Europees Kampioenschap in eigen land plaatste de aanvaller een video op social media waarin hij zijn interlandpensioen aankondigt. Na Toni Kroos is hij de tweede in korte tijd die afzwaait bij de nationale ploeg.

Voor Duitsland moest het EK in eigen land een groot feest worden. Uiteindelijk bleef het gastland teleurgesteld achter, daar uiteindelijke winnaar Spanje in de kwartfinales van het toernooi te sterk was. Müller kwam dit EK slechts tweemaal in actie, beide keren als invaller. Na Toni Kroos zwaait de Duitse nationale ploeg nu dus nog een legende uit.

“Toen ik ruim veertien jaar geleden mijn eerste interland mocht spelen, had ik van dit alles nooit gedroomd. Na 131 interlands, 45 doelpunten en 42 assists zeg ik vandaag gedag. Het heeft mij altijd erg trots gemaakt om voor mijn land te spelen en vanaf vandaag zal ik als fan op de tribune zitten”, geeft Müller aan in een videoboodschap op Instagram.

De kroon op de interlandcarrière van de Duitser is het winnen van het Wereldkampioenschap van 2014 in Brazilië. Op dat toernooi was hij vijf keer trefzeker. Ook tijdens zijn eerste WK, die van 2010 in Zuid-Afrika, wist hij vijf keer het net te vinden.

