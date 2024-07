Julian Rijkhoff verrast na terugkeer bij Ajax: 'Ik had dit nooit verwacht'

is tevreden over zijn ontwikkeling bij Ajax. De spits, in februari overgekomen van Borussia Dortmund, speelde vorig seizoen dertien wedstrijden voor Jong Ajax (zes goals) en mocht ook tien keer invallen in officiële wedstrijden van het eerste elftal (nul goals). Donderdag maakte hij nog een doelpunt in de gewonnen oefenwedstrijd tegen Al-Wasl (2-1).

In een interview op de officiële website van Ajax zegt Rijkhoff dat hij dankbaar is voor wat hij heeft bereikt het afgelopen halfjaar. “Ik had nooit verwacht dat ik bijna alle wedstrijden die ik kon spelen ook echt zou spelen bij Jong Ajax. Daarnaast zat ik vrijwel standaard bij de selectie van Ajax 1. Debuteren bij Ajax was mijn jongensdroom. Dat ik dat afgelopen half jaar heb bereikt: daar ben ik dankbaar voor.”

Artikel gaat verder onder video

De negentienjarige aanvaller heeft zichzelf niet ten doel gesteld om komend seizoen een basisplaats te veroveren. “Zo kijk ik er niet naar. Ik leer vooral van mijn medespelers. Ook van hen die op mijn positie staan. Ik wil nu vooral aan de trainer laten zien dat hij een beroep op mij kan doen, zodra het nodig is.”

Rijkhoff weet dat hij nog stappen te zetten heeft. “Kijk, als je goals kan maken, dan kan je dat overal. In de jeugd of seniorenvoetbal. Juist die stap naar seniorenvoetbal was echt even wennen op fysiek gebied. Maar daar ben ik keihard mee bezig.” Hij bleef tijdens zijn vakantie in de Dominicaanse Republiek – zijn vriendin komt daar van oorsprong vandaan – dan ook trainen. “Ik voel sowieso uit mezelf de behoefte om krachttraining te doen. Als je vier weken niet naar de gym gaat, merk je dat direct.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax incasseert flinke tegenvaller in aanloop naar Europa League-duels

Ajax kan in de wedstrijden in de voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina niet beschikken over twee aanvallers.