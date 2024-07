Perez lacht Vink vierkant uit na vergelijking tussen Dani Olmo en Dani de Wit

Marciano Vink trekt na de EK-finale tussen Spanje en Engeland (2-1) de vergelijking tussen en . De oud-voetballer en analist vindt dat de Spaanse middenvelder qua stijl veel weg heeft van de Nederlander van VfL Bochum.

“Er gaat nu vast gelachen worden. Maar Dani de Wit…”, begint Vink na de EK-finale tussen Spanje en Engeland in het televisieprogramma EK-praat van ESPN. De volledige tafel barst vervolgens in lachen uit. Vink: “Wacht even… Dani de Wit is voor mij een type dat rond de spitsen een heleboel actie genereert. Die Olmo vind ik een Spaanse Dani de Wit.”

“Kan die microfoon uit?”, vraagt Perez gekscherend. Vink probeert zijn punt te maken: “Ik vind Olmo echt een Spaanse…” Perez onderbreekt zijn collega echter weer: “Alsjeblieft, Marciano. Marciano… Stop even.”

“Luister even wat ik zeg!”, roept Vink dan, waarna de oud-voetballer van onder meer Ajax verdergaat: “Spaanse voetballers hebben een techniek. Iedereen is balvaardig in de Spaanse ploeg. Dani Olmo is qua balvaardigheid van topniveau. Maar als ik hem vergelijk met een Pedri: dan kijk ik tien keer liever naar een Pedri”, aldus Vink, die later via X nog wat duiding geeft aan de vergelijking.

Marciano Vink noemt Dani Olmo 'de Spaanse Dani de Wit'.



Kenneth Perez: "Kan die microfoon uit?!" 😂 — ESPN NL (@ESPNnl) July 14, 2024 Even ter verduidelijking! Microfoon uit kwam zelfs voorbij!

Dani Olmo is technisch begaafd, balvaardig zoals ik al aangaf! Typisch Spaans..Maar wat hij brengt voor een team is een tomeloze energie, gretigheid, gevaar voor de goal, afleiding voor andere spelers..niet zoals…1/1 — Marciano Vink (@MarcianoVink_) July 14, 2024 Andere spelers die eerder in het Spaanse elftal op 10 hebben gespeeld! Zoals Pedri, Asensio of een Isco. Waar ik eigenlijk liever naar kijk. Maar die kwaliteiten die hij extra brengt bovenop zijn techniek die vergelijk ik met Dani de Wit! #calma #olmo100xbeter 2/2 — Marciano Vink (@MarcianoVink_) July 14, 2024

