Vlag van Eredivisieclub massaal gespot in zevende minuut van Portugal - Frankrijk

Kijkers van de wedstrijd Portugal – Frankrijk hebben tijdens het duel een bijzondere vlag zien hangen rond de middenlijn van het veld. Er is een Feyenoord-vlag te zien aan de overkant van de tribune waar de camera op staat in het Volksparkstadion. Tijdens een close-up in de zevende minuut kwam het item van de Rotterdamse club vol in beeld.

Hoewel het clubvoetbal nog niet begonnen is, staan wel de eerste voorrondes van de Europese toernooien komende week op het programma. Toch hebben enkele Feyenoord-supporters een bezoekje gebracht aan het EK in Duitsland. Althans, als we de vlag langs de boarding moeten geloven. Ook de kijkers bleven niet achter, want ook zij zagen de vlag hangen.