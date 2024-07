'Duo met samen 205 wedstrijden voor Oranje heeft vermoedelijk laatste interland al gespeeld'

De uitschakeling van het Nederlands elftal op het Europees Kampioenschap in Duitsland betekent vermoedelijk het einde van de interlandcarrière van zowel als . Dat schrijft Voetbal International-verslaggever Martijn Krabbendam althans.

Beide routiniers beleefden in 2014, op het WK in Brazilië, hun eerste eindtoernooi met Oranje. Tien jaar na dato waren ze als speler van respectievelijk Girona FC (Blind) en Al-Ettifaq (Wijnaldum) nog altijd van de partij in Duitsland, maar werden beiden veroordeeld tot een bijrol. Wijnaldum mocht nog wel invallen in alle drie de pouleduels, maar bleef in de knock-outfase drie wedstrijden op de bank zitten. Blind was alleen een ultrakorte invalbeurt in de achtste finale tegen Roemenië gegund. Zodoende staan zij momenteel op niet minder dan 109 (Blind) en 96 (Wijnaldum) wedstrijden voor het Nederlands elftal.

Artikel gaat verder onder video

Daar zal het dus hoogstwaarschijnlijk ook bij gaan blijven, voorziet Krabbendam. "Blind liep warm tegen het einde van de halve finale", schrijft de journalist over de wedstrijd tegen Engeland. "Die was er zeker in gekomen als Oranje de verlenging had gehaald, maar door de late goal van Ollie Watkins heeft de verdediger van Girona vermoedelijk zijn laatste interland gespeeld. Dat geldt ook voor Wijnaldum, die zich ook aan het opwarmen was."

Volgens Krabbendam blijft het echter niet bij Blind en Wijnaldum die mogelijk hun laatste eindronde met Oranje hebben beleefd. Over twee jaar, als het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt gespeeld, zijn ook spelers als Virgil van Dijk (dan 35), Stefan de Vrij (34) en Memphis Depay (32) de dertig ruimschoots gepasseerd. De nieuwe generatie klopt bovendien op de deur, ziet de journalist: "Het kan best hard gaan met Joshua Zirkzee bij Manchester United en met Ian Maatsen bij Aston Villa. Wie weet welke groei Brian Brobbey doormaakt bij Ajax, hoe Mats Wieffer het zal gaan doen bij Brighton & Hove Albion, wat Jeremie Frimpong nog in petto heeft, hoe de ontwikkeling van Micky van de Ven verder verloopt, of Quinten Timber nog beter kan?", doet hij een greep uit de spelers die inmiddels hun debuut in Oranje hebben gemaakt en de komende jaren de 'oude' generatie zouden kunnen verdringen.

